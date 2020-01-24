Эксперт предсказал рост цен в автошколах на 10-15% из-за новых правил сдачи на права

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Новый порядок сдачи экзаменов на права, который должен заработать в России в октябре 2020 года, повлияет на цены в автошколах - они будут вынуждены увеличить число часов обучения, считает президент "Уральской ассоциации автомобильных школ" Георгий Коваленко.

"При увеличении часов на преподавание - а это затратная часть - она стопроцентно ляжет на курсантов. На 10-15% точно увеличится цена, возможно, даже на 20%", - сказал он ТАСС в пятницу.

По словам Коваленко, сейчас цена курса автошколы в Екатеринбурге в среднем составляет 23-25 тыс. рублей, причем президент ассоциации считает ее заниженной по причине того, что участники рынка в погоне за клиентами демпингуют, а это сказывается на качестве образования будущих водителей.

"На сегодня, если программа выполняется полностью в соответствии с лицензионными требованиями, то по Екатеринбургу [обоснованная цена] - это 45-50 тысяч рублей. В Москве - 70-75 тысяч. Это 56 часов вождения, 130 часов теории и так далее. В результате из-за демпингования у нас по Екатеринбургу средняя цена - 23-25 тысяч. В результате некачественная подготовка", - добавил он.

В октябре 2020 года в России должна заработать новая система сдачи экзамена на право управления автомобилем. В числе главных нововведений - отмена проверки навыков водителя на автодроме, практический экзамен будут проводить сразу на городских улицах. Также планируется, что существенно усложнится теоретическая часть экзамена - количество вопросов в билетах может увеличиться с 800 до 3000.