В Югре открыли первый школьный класс для детей-инвалидов, где проходит реабилитация

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе школьный класс, где дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать знания и одновременно проходить курс реабилитации открыт в многопрофильном реабилитационном центре Нижневартовска, сообщили ТАСС в департаменте социального развития Югры.

"На базе многопрофильного реабилитационного центра Нижневартовска открыт первый в Югре учебный класс, где дети могут получать знания и одновременно проходить курс реабилитации. До обеда ребята изучают школьную программу, а затем посещают коррекционные занятия. В итоге они в течение всего дня заняты полезной деятельностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, занятия выстроены так, чтобы дети не уставали. Для этого они посещают, например, сенсорную комнату или зал лечебной физкультуры, где разминаются на тренажерах. "Планируется, что после окончания 9 класса дети получат стандартные школьные аттестаты, не отличающиеся от документов, вручаемых ученикам всех общеобразовательных школ", - сказал он.

Директор многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Нижневартовска Ольга Иванова пояснила ТАСС, что открыт пятый класс. "Это пилотный проект. Это ученики пятого класса. Его набрала сама школа. Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Инвалиды-колясочники", - сказала она.

По ее словам, педагоги учреждения занимаются с детьми, в частности, на специальных тренажерах для развития двигательных навыков, в сенсорной комнате, интерактивной песочнице, развитием мышления, психоориентацией. При этом все занятия индивидуальные. "От родителей положительный отклик. Они говорят, что иначе дети сидели бы дома в четырех стенах. Видят, что у детей улучшается успеваемость, они становятся более общительными", - уточнила Иванова.

По ее словам, также в программе занятий с воспитанниками предусмотрены и культурные мероприятия. Например, посещение музеев, выставок.