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Исполнение бюджета Свердловской области за 2019 год составило 98%

Объем доходов региона составил 255,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Исполнение бюджета Свердловской области на 1 января 2020 года составило 98,1% по доходам и 98,2% по расходам. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте регионального министерства финансов.

В соответствии с оперативной информацией по исполнению областного бюджета Свердловской области, по закону о бюджете на 2019 год (закон "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями на 21 ноября 2019 года)" - прим. ТАСС) объем доходов составил 255,5 млрд рублей, исполнение на 1 января 2019 года составляет 259,6 млрд рублей. Таким образом, процент исполнения составляет 98,1%. Расходы по закону составляют 269,7 млрд рублей, исполнение - 264,9 млрд рублей. Процент исполнения составил 98,2%, говорится в документе.

Объем просроченной кредиторской задолженности на ту же дату составляет 10,7 тыс. рублей, объем госдолга Свердловской области - 77,2 млрд рублей.

Исполнение консолидированного бюджета Свердловской области как по расходам, так и по доходам составило 99,4%. По прогнозу на 2019 год доходы составляли 315,3 млрд рублей, а исполнение, в соответствии с информацией минфина, составило 313,4 млрд рублей. Расходы прогнозировались на уровне 329,6 млрд, исполнение составило 327,6 млрд.

Бюджет Свердловской области на 2019 год был принят в начале декабря 2018 года. Его доходы были установлены в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей. Дефицит составлял 7,7 млрд рублей. В соответствии с последними поправками доходы и расходы были увеличены до 255,5 и 269,7 млрд рублей соответственно, дефицит вырос почти в два раза - до 14,2 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
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