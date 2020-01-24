Авиарейс из Челябинска в Новый Уренгой отложили на 18 часов из-за неисправности самолета

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" перенесла с пятницы на утро субботы авиарейс из Челябинска в Новый Уренгой из-за неисправности самолета. Пассажирам предоставили пищу и питье, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой челябинского аэропорта.

"В связи с неисправностью воздушного судна сегодня не будет рейса из Челябинска в Новый Уренгой. Bombardier CRJ200 авиакомпании "ЮВТ Аэро" не может вылететь из Казани по причине технической неисправности. Из Челябинска в Новый Уренгой он должен был отправиться в 14:10 (12:10 мск), однако сейчас авиакомпания установила расчетное время на 09:40 (07:40 мск) завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 28 пассажиров пока находятся в терминале внутренних воздушных линий Международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова. Партнеры "ЮВТ Аэро" - Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) предоставили им положенные в таких случаях питье и пищу.