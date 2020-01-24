{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиарейс из Челябинска в Новый Уренгой отложили на 18 часов из-за неисправности самолета

В пресс-службе челябинского аэропорта уточнили, что 28 пассажиров пока находятся в терминале внутренних рейсов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" перенесла с пятницы на утро субботы авиарейс из Челябинска в Новый Уренгой из-за неисправности самолета. Пассажирам предоставили пищу и питье, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой челябинского аэропорта.

"В связи с неисправностью воздушного судна сегодня не будет рейса из Челябинска в Новый Уренгой. Bombardier CRJ200 авиакомпании "ЮВТ Аэро" не может вылететь из Казани по причине технической неисправности. Из Челябинска в Новый Уренгой он должен был отправиться в 14:10 (12:10 мск), однако сейчас авиакомпания установила расчетное время на 09:40 (07:40 мск) завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 28 пассажиров пока находятся в терминале внутренних воздушных линий Международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова. Партнеры "ЮВТ Аэро" - Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) предоставили им положенные в таких случаях питье и пищу.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Суд продлил арест бывшему первому замглавы СК по Свердловской области по делу о взятке
О задержании Михаила Бусылко стало известно 30 ноября 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС