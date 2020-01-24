Свердловские власти откроют в регионе пять новых школ в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Новые школы откроются в трех городах Свердловской области в 2020 году. Три школы появятся в Екатеринбурге, еще по одной - в городах Ревда и Каменск-Уральский, сообщила начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская в пятницу.

"Мест в системе образования Свердловской области в общеобразовательных дневных школах достаточно, на 700 мест больше, чем предполагается первоклассников. Кроме того, с 1 сентября 2020 года мы планируем, что вольются в систему образования еще пять образовательных организаций. Три из них будут в городе Екатеринбург, по одной школе в Ревде и Каменск-Уральском", - сказала Сокольская в пресс-центре Уральского регионального информационного центра ТАСС.

Она отметила, что будущих первоклассников, которые пойдут в школы в 2020 году, примерно 60 тыс. 100 человек, а мест в системе образования на данный момент 60 тыс. 800. Открытие пяти новых школ создаст еще 4,5 тыс. мест, пояснила она.

В этом году прошел первый набор с учетом нового закона о приоритетном зачислении детей в школы, в которых учатся их старшие братья и сестры. Второй особенностью этого года Сокольская назвала прием заявок в первые классы от льготных категорий населения раньше установленного срока, к которому присоединились еще девять территорий области.

"Министерством образования с начала декабря организована работа горячей линии по вопросам с документами, которые необходимы для приема, возникающими уже проблемными ситуациями. Все они поступают в ежедневном режиме, в оперативном порядке отрабатываются непосредственно с органами муниципальными для того, чтобы максимально снять все вопросы, связанные с информационной недостаточностью", - сказала Сокольская.