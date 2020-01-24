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В Сургуте планируют сдать центр охраны материнства и детства до 15 июля 2020 года

Для того, чтобы успеть в срок, застройщик увеличит число рабочих на объекте до 700 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Завершить строительство Центра охраны материнства и детства в Сургуте (Ханты- Мансийский автономный округ) планируется до 15 июля 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор компании "ВИС инфраструктура", возводящей больницу, Сергей Парсаданян на заседании проектного комитета Югры с участием главы региона Натальи Комаровой, говорится в сообщении окружного департамента общественных и внешних связей.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте - одного из крупнейших в России - было заключено в конце декабря 2014 года. Центр должны были ввести в эксплуатацию до конца 2017 года, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. Затем срок сдачи был перенесен на 2019 год.

"Именно так. Мы осознаем поставленные задачи, понимаем их и нацелены ввести этот объект летом", - ответил Парсаданян на вопрос главы региона, успеет ли компания завершить все работы по возведению Центра охраны материнства и детства в срок до 15 июля 2020 года.

Он также заверил, что для этого количество рабочих на объекте увеличат с 457 до 700 человек.

По данным застройщика, сейчас больница готова на 90%. Полностью выполнены работы по возведению монолитного каркаса всех блоков, к ним подведены инженерные сети, выполнен монтаж вентиляционного оборудования. Общая готовность наружных сетей составляет 96%, завершение работ по ним планируется в апреле 2020 года. Закончено строительство вспомогательных сооружений: трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок и кислородно-газовой станции. На всех этажах зданий продолжается внутренняя отделка. Работы по благоустройству прилегающей территории, которая занимает свыше 60 тыс. кв. м, находятся в завершающей стадии.

Почти все медицинское оборудование общей стоимостью около 5 млрд рублей находится уже в возводимой больнице или на складе в Москве.

О центре

По данным региональных властей, в центре будут ежегодно принимать 10 тыс. родов, что составляет почти половину от их общего количества в округе. Общая площадь объекта составляет 63 тыс. кв. м. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, 165 посещений в смену.

В центре разместят оборудование для телемедицины, при помощи которой планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе. Основу персонала нового учреждения составят около 800 специалистов. Кроме того, в центре планируется разметить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.

Стоимость проекта - более 11 млрд рублей, из них регион вложил 2 млрд рублей, все остальное - частные инвестиции.

Возле центра планируется шесть парковочных площадок на 478 машиномест. На территории перинатального центра предусмотрена и детская игровая площадка.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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