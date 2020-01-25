Первые туристы посетят "Императорский маршрут" в Омской области летом 2020 года

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Омская область примет летом 2020 года первых туристов национального проекта "Императорский маршрут", который охватывает места пребывания семьи императора Николая II. Об этом рассказала в субботу ТАСС заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

Проект "Императорский маршрут" реализуют под эгидой Министерства культуры РФ совместно с благотворительным фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он охватывает места пребывания семьи императора Николая II и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.

"Мы провели большую работу с учреждениями, чтобы доработать программы, которые они предлагают туристам в рамках этого маршрута, и планируем принять как минимум несколько туристических групп по "Императорскому маршруту" уже летом этого года", - сказала Статва.

По ее словам, основная часть туристической маршрута будет проходить в самом Омске - это объекты, которые посетил Николай II, приезжая в сибирский город цесаревичем. "Эти объекты - генерал-губернаторский дворец, кадетский корпус и так далее - они сохранились", - отметила замминистра. Туристы также посетят омские музеи.

Вторая часть маршрута приведет путешественников в поселок Любино, который стал переломным моментом в судьбе царской семьи. Именно здесь поезд с семьей императора, который двигался на восток, развернули и отправили в Екатеринбург, где семья была расстреляна. "Этот маршрут всесезонный - он никак не завязан на природных объектах, поэтому будет работать круглогодично", - рассказала Статва.

В переломный период в России после революции 1917 года Омск стал не только трагической вехой в судьбе царской семьи, но и оплотом сопротивления Белого движения. Именно здесь находилась резиденция Верховного правителя Белой России адмирала Колчака.