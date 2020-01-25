{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые туристы посетят "Императорский маршрут" в Омской области летом 2020 года

В рамках проекта туристы увидят места пребывания семьи императора Николая II

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Омская область примет летом 2020 года первых туристов национального проекта "Императорский маршрут", который охватывает места пребывания семьи императора Николая II. Об этом рассказала в субботу ТАСС заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

Проект "Императорский маршрут" реализуют под эгидой Министерства культуры РФ совместно с благотворительным фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он охватывает места пребывания семьи императора Николая II и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.

"Мы провели большую работу с учреждениями, чтобы доработать программы, которые они предлагают туристам в рамках этого маршрута, и планируем принять как минимум несколько туристических групп по "Императорскому маршруту" уже летом этого года", - сказала Статва.

По ее словам, основная часть туристической маршрута будет проходить в самом Омске - это объекты, которые посетил Николай II, приезжая в сибирский город цесаревичем. "Эти объекты - генерал-губернаторский дворец, кадетский корпус и так далее - они сохранились", - отметила замминистра. Туристы также посетят омские музеи.

Вторая часть маршрута приведет путешественников в поселок Любино, который стал переломным моментом в судьбе царской семьи. Именно здесь поезд с семьей императора, который двигался на восток, развернули и отправили в Екатеринбург, где семья была расстреляна. "Этот маршрут всесезонный - он никак не завязан на природных объектах, поэтому будет работать круглогодично", - рассказала Статва.

В переломный период в России после революции 1917 года Омск стал не только трагической вехой в судьбе царской семьи, но и оплотом сопротивления Белого движения. Именно здесь находилась резиденция Верховного правителя Белой России адмирала Колчака.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
В Сургуте планируют сдать центр охраны материнства и детства до 15 июля 2020 года
Для того, чтобы успеть в срок, застройщик увеличит число рабочих на объекте до 700 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС