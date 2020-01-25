Жители Урала услышат живой звук скрипки Страдивари 1690 года выпуска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Скрипка Страдивари 1690 года выпуска прозвучит 19 февраля в Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Сыграет на ней израильский музыкант Вадим Глузман, сообщил в субботу первый заместитель директора по творческой деятельности филармонии Рустем Хасанов.

Глузман регулярно выступает с известными оркестрами во всем мире и сотрудничает с ведущими дирижерами современности.

"Он исполнит концерт на скрипке Страдивари 1690 года. Эту скрипку часто именуют Скрипкой Ауэра по имени одного из ее известных владельцев - выдающегося скрипача Леопольда Ауэра", - сказал Хасанов.

В Свердловской филармонии музыкант сыграет Offertorium российского композитора Софьи Губайдулиной, которой в 2021 году исполнится 90 лет.

Антонио Страдивари - итальянский мастер струнных инструментов. Считается, что его лучшими работами стали скрипки, сделанные с 1698 по 1725 годы. После 1730 года некоторые инструменты, на которых стоит клеймо Страдивари, по оценкам специалистов, были изготовлены его сыновьями Франческо и Омобоно.