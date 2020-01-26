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Стрельбу в одном из районов Нижневартовска вели из охолощенного оружия

Полицейские устанавливают место нахождения мужчины, у которого было оружие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Стрельба в одном из районов Нижневартовска (ХМАО-Югра) велась из охолощенного автомата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает сайт регионального управления МВД.

В воскресенье ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на ул. Омской в Нижневартовске. На место происшествия были направлены наряды полиции. По прибытии сотрудников на место ни на улице, ни в подъездах жилого дома никто обнаружен не был. Около 13:00 в дежурную часть полиции поступило новое сообщение от жильцов многоквартирного дома по указанному адресу. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы пострадавших нет.

"В настоящее время сотрудники полиции установили личность гражданина с оружием в руках, им оказался житель дома 1988 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по установлению места нахождения мужчины с целью его задержания. По предварительным данным, оружие, попавшее на записи камер видеонаблюдения, - охолощенный автомат", - говорится в сообщении на сайте.

Отделом дознания УМВД России по Нижневартовску решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата в одном из районов Нижневартовска
Инцидент произошел на улице Омской
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