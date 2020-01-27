Инфляция на Урале в 2019 году снизилась за счет ситуации на продовольственных рынках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе за 2019 год снизилась с 3,3 до 3,1%, это произошло в основном за счет предложения в основных сегментах продовольственных рынков, сообщается в материалах, распространенных пресс-службой Уральского ГУ Банка России в понедельник.

"Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УФО) по итогам 2019 г. (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.) снизилась до 3,1% (в ноябре 2019 г. - 3,5%, по итогам 2018 г. - 3,3%). <…> Основной причиной замедления инфляции в УФО в декабре по-прежнему было увеличение предложения в основных сегментах продовольственных рынков (тепличной овощной продукции, мяса, яиц)", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в сегменте непродовольственных товаров отмечалось снижение темпов прироста цен на автомобили из-за уменьшения спроса и укрепления рубля. Эти же факторы привели к замедлению роста цен на авиаперелеты и услуги зарубежного туризма.

Наиболее высокий итоговый показатель годовой инфляции среди регионов УФО сохранился в Свердловской области - 3,7%, причина этого - существенный рост спроса на туристические поездки и автомобили в середине прошлого года. В Тюменской области инфляция осталась самой низкой - 2,5% - из-за присутствия в ее составе двух автономных округов, говорится в сообщении пресс-службы.