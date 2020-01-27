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Детям из Свердловской области изготовят в Москве протезы в рамках программы "Хочу ходить"

На реализацию программы было направлено 86,5 млн рублей, собранные в ходе благотворительного проекта "Екатерининская ассамблея"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Дети из Свердловской области прибыли в Москву по программе "Хочу ходить" фонда "Жизнь в движении" - медики провели первичные осмотры, в ближайшее время врачи изготовят ребятам протезы. В 2019 году фонд стал благополучателем "Екатерининской ассамблеи", деньги были направлены на программу "Хочу ходить", сообщила в понедельник пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"Екатерининская ассамблея" - ежегодный проект СОСПП. Организаторы и благотворители в декабре прошлого года установили рекорд по количеству собранных средств - 86 млн 500 тыс. рублей. Средства в виде гранта были направлены фонду "Жизнь в движении" на реализацию проекта "Хочу ходить", который помогает детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги.

"Программа протезирования детей из Свердловской области стартовала. В Москву прилетела первая тройка ребят на протезирование", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медики уже провели первичные осмотры, в ближайшее время ребятам будут изготовлены протезы. "Программа включает в себя полный цикл поддержки: проведение операций по протезированию, реабилитацию, социальную и психологическую поддержку детей - получение образования и навыков для реализации своих возможностей, адаптацию в обществе", - уточнили в пресс-службе.

"Екатерининская ассамблея" проводится с 2011 года, его главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В 2018 году участники акции собрали более 31 млн рублей, которые направили на покупку переносных аппаратов искусственной вентиляции легких для областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

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РоссияСвердловская область
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