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Посвященные Бажову мероприятия за год собрали миллион посетителей в Свердловской области

К завершению объявленного в регионе Года Павла Бажова ТАСС выпустил коллекцию почтовых открыток, посвященных писателю и его произведениям
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Посвященные творчеству уральского писателя Павла Бажова мероприятия собрали за год более одного миллиона человек. Об этом сообщил в понедельник на церемонии закрытия Года Бажова в Екатеринбурге заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

По указу губернатора Свердловской области прошлый год был посвящен творчеству Павла Бажова. Мероприятия, приуроченные к 140-летию уральского писателя, проходили во всех муниципалитетах области.

"Все проекты, которые были запланированы, реализованы. Более тысячи мероприятий прошло по Свердловской области. Более одного миллиона человек приняли участие в этих мероприятиях", - сказал Чайников.

На церемонии подведения итогов Года в Уральском театре эстрады представили тематические площадки: выставки, посвященные творческому наследию Павла Бажова, экспозиции фотографий и многое другое. Среди проектов - экспонаты народного музея "Малахитовая шкатулка" Северского трубного завода, в том числе самая большая и самая маленькая в мире малахитовые шкатулки.

Также Екатеринбургский театр кукол представил театрализованный перфоманс "Серебряное копытце", а Уральский государственный академический русский народный хор исполнил программу "Сказы дедушки Коковани", поставленную Натальей Табачковой (Москва).

К завершению Года Павла Бажова ТАСС выпустил коллекцию почтовых открыток, посвященных уральскому писателю и его произведениям. После мероприятия более сотни таких карточек разлетятся по всей стране - на церемонии закрытия каждый гость мог бесплатно получить открытку с иллюстрациями к сказам Бажова и отправить ее друзьям или родным на интерактивной площадке "Послание сказочнику" "Почты России".

О писателе

Писатель, фольклорист Павел Петрович Бажов (1879 - 1950) - самый известный уральский писатель. Он родился в Сысерти Свердловской области в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного его сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.

Теги
РоссияСвердловская областьБажов, Павел Петрович
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