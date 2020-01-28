На Урале возбудили уголовное дело на организатора незаконного въезда иностранцев в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против местного жителя, организовавшего незаконный въезд мигрантов из Казахстана в Россию. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ведомства.

"В Половинском районе задержан организатор незаконного въезда иностранных граждан на территорию России. <…> 16 декабря 2019 года поздно вечером мужчина "принял" от подельника двоих мигрантов <…> с территории Узункольского района Костанайской области и провел их через госграницу вне установленных пунктов пропуска в районе села Воскресенское Половинского района. <…> Спустя несколько дней иностранцы были выявлены и задержаны в Екатеринбурге сотрудниками УФСБ России по Курганской области. <…> В его отношении региональным следственным подразделением УФСБ России возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Казахстана, с которым мужчина вступил в предварительный сговор для организации перевозки мигрантов через границу, на данный момент не установлен. Также уточняется, что задержанные иностранцы находятся в СИЗО Кургана. "После вынесения приговора и окончания срока отбывания наказания мигрантов-рецидивистов ждет принудительное выдворение из России", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что организатору незаконного въезда иностранцев грозит до семи лет лишения свободы.