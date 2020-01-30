Поисковый отряд создаст книгу о бойцах уральского села к 75-летию Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Поисковый отряд создаст к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне книгу о 200 погибших бойцах из села Кунарского Свердловской области, собрав данные архивов и поисковых экспедиций, эти сведения впоследствии планируют включить в Книгу памяти Свердловской области. Об этом в четверг сообщила в уральском региональном центре ТАСС руководитель поискового отряда "ЗОВ" Ираида Семинихина.

"Мы начали реализацию проекта "В поисках неизвестного солдата". В годы войны в селе Кунарском погибло около 200 местных жителей, мы полностью сейчас пробиваем по базам данных этих бойцов, потому что очень много изменений, и создаем книгу. Она будет размещена также в электронном варианте. У нас 100 имен обработано, осталось еще порядка 80", - сказала она, уточнив, что книгу планируют выпустить в этом году к 9 мая.

Печатный вариант книги будет подарен семьям ее героев, которые обращались с заявками о поиске информации. Семинихина уточнила, что инициатором проекта стала школьница из Кунарского.

Председатель совета Ассоциации патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова сообщила ТАСС, что данные из книги будут переданы для публикации электронной версии Книги памяти Свердловской области, благодаря этому у жителей села появится возможность узнать о своих родных, погибших в годы войны.

Книга памяти Свердловской области - собрание о судьбах героев, погибших в Великой Отечественной войне. Печатный вариант, изданный в 1995-2010 годах, состоит из 19 томов.