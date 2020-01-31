Суд продлил арест бывшему мэру Челябинска, обвиняемому во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске продлил до 10 апреля срок меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе города Евгению Тефтелеву, который обвиняется во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, срок ареста был установлен до 11 февраля 2020 года.

"Арест Тефтелеву продлен до 10 апреля", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015-го по ноябрь 2018 года он был главой Челябинска.