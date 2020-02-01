{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюменской области полицейские спасли семью из горящего дома

По словам официального представителя МВД РФ России Ирины Волк, решается вопрос о награждении участковых

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли мальчика с его отцом и дедом из загоревшегося частного дома в Тюменской области. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ России Ирина Волк.

По ее словам, старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин ночью во время дежурства возле храма в селе Созоново заметили пожар в частном доме на Центральной улице. Изначально загорелась баня, затем огонь перекинулся на хозяйственные постройки и жилой дом, где спали восьмилетний мальчик, его отец и дед.

"Участковые выбили окно и, рискуя жизнью, вошли в здание. Рустам Абдуллин взял ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке. Кирилл Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции люди были спасены", - рассказала Волк. Сейчас решается вопрос о награждении участковых уполномоченных.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
В небе под Тюменью заметили болид
Вспышка произошла в ночь с 29 на 30 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС