В Тюменской области полицейские спасли семью из горящего дома

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли мальчика с его отцом и дедом из загоревшегося частного дома в Тюменской области. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ России Ирина Волк.

По ее словам, старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин ночью во время дежурства возле храма в селе Созоново заметили пожар в частном доме на Центральной улице. Изначально загорелась баня, затем огонь перекинулся на хозяйственные постройки и жилой дом, где спали восьмилетний мальчик, его отец и дед.

"Участковые выбили окно и, рискуя жизнью, вошли в здание. Рустам Абдуллин взял ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке. Кирилл Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции люди были спасены", - рассказала Волк. Сейчас решается вопрос о награждении участковых уполномоченных.