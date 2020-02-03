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Синоптики рассказали о погоде на Урале в начале февраля

В большинстве регионов УФО ожидаются потепление и мокрый снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Температура до плюс двух градусов и мокрый снег ожидаются в регионах Уральского федерального округа в первые дни февраля, сообщили в региональных гидрометцентрах. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе сохранятся морозы до минус 31 градуса.

"Два дня возможны оттепели в дневные часы до плюс 1-2 градусов, осадки в виде мокрого снега. Во второй половине недели - в четверг и в пятницу - похолоднее будет, умеренно морозно в южной половине Свердловской области, минус 10-15 градусов. <…> [В Курганской и Челябинской областях] ситуация такая же", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области погода облачная с прояснениями, возможен снег. Во вторник, 4 февраля, температура воздуха в регионе поднимется до двух градусов тепла. По данным Гидрометцентра России, в Челябинской области потепление до плюс двух ожидается во вторник, а в Курганской - в среду.

По данным портала Gismeteo, в Тюменскую область пришло потепление и осадки. В понедельник температура воздуха в областном центре будет держаться ночью и днем в районе минус семи градусов. А во вторник к вечеру поднимется до плюс одного градуса, при этом будет идти небольшой снег, ветер усилится до 13 м/с. В среду, 5 февраля, в Тюмени будет идти снег с дождем, столбики термометров поднимутся до плюс двух градусов, скорость ветра будет достигать 16 м/ с.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 5 февраля ожидается потепление до плюс двух градусов. В большинстве районов региона в среду прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящего в дождь. Возможны, гололедные явления, метель. Температура воздуха ночью минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 15, днем минус 3 - плюс 2 градуса.

В Ямало-Ненецком автономном округе потепления не ожидается. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС" 3 февраля на территории региона прогнозируется ветер 5-10 м/с, в Ямальском, Тазовском и по северу Надымского районов порывы достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до отметки минус 31 градус. Днем температура воздуха в регионе составит минус 17-22 градуса. В некоторых района ожидается снегопад и метель, при этом все открытые зимние автодороги Ямала работают в обычном режиме.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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