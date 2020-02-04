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Полиция задержала в Кургане жителя Пензы, подозреваемого в мошенничестве на 3 млн рублей

Мужчины задержали с поличным, ему грозит до 10 лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Кургане подозреваемого в мошенничестве, который под предлогом обмена валюты похитил у местного жителя 3 млн рублей и пытался скрыться. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

"Задержан подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. <…> Ранее житель города Пенза предложил 42-летнему курганцу обмен валюты на выгодных условиях. Злоумышленник заключил с потерпевшим несколько сделок на небольшие суммы, намереваясь усыпить его бдительность. <…> По имеющейся информации, когда потерпевший прибыл в офис для обмена валюты, мошенник взял у него 3 млн рублей и скрылся через черный ход. На улице подозреваемый был задержан с поличным поскольку потерпевший, заподозрив обман, заранее сообщил о готовящейся сделке в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения сделок злоумышленник арендовал помещение, оборудовав его специальной техникой. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). <…> Следователем готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу", - уточнили в пресс-службе.

Правоохранительные органы также устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Теги
РоссияКурганская область
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