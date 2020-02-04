Всероссийская лаборатория культурных проектов соберет 1,2 тыс. участников в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. III Всероссийская лаборатория культурных проектов соберет 1,2 тыс. участников из 17 регионов России в Екатеринбурге. На площадке выступят директор "лучшего здания мира" по версии World Architecture Festival - библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбурге (Нидерланды) Герман Хорст, директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс, а также советник посольства Нидерландов по культуре и образованию Янет Веррейзер, сообщили во вторник организаторы проекта.

"На сегодняшний день поступило 1,2 тыс. заявок для участия из 17 субъектов РФ. В числе спикеров - зарубежные и федеральные эксперты: директор "лучшего здания мира" по версии World Architecture Festival - библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбурге (Нидерланды) Герман Хорст, директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс; советник посольства Нидерландов по культуре и образованию Янет Веррейзер; генеральный директор медиапроекта "Большой музей" Дмитрий Гусев и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день на площадках форума эксперты обсудят финансы и инвестиции, инфраструктуру, партнерство и спонсорство в сфере культуры, а во второй день пройдут практические лаборатории и мастер-классы.

"Вместе с делегацией из Нидерландов и представителями библиотек Санкт-Петербурга можно будет принять участие в моделировании универсального общественного пространства. Айрат Багаутдинов представит для обсуждения уникальный авторский образовательный проект "Москва глазами инженера" - лидер среди экскурсионных проектов столицы. <…> А также пройдет ряд лекций и мастер-классов о комьюнити-маркетинге, позиционировании проекта в информационной среде, продвижении аккаунта в сети "Инстаграм" и многое другое", - уточняют организаторы.

Лаборатория пройдет 6 и 7 февраля в Екатеринбурге. Как отмечают организаторы, это масштабное событие для обсуждения передовых трендов и актуальных проблем сферы культуры, а также генерации свежих решений. Впервые форум прошел в 2018 году по инициативе управления культуры администрации Екатеринбурга. Теперь в нем ежегодно принимают участие сотрудники и руководители сферы культуры, представители власти, бизнес-структур и творческих профессий, а география участников охватила Уральский федеральный округ и крупные города России - Самару, Нижний Новгород, Севастополь, Саратов и другие.