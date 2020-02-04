Самолет из Москвы задержится в ХМАО на 12 часов из-за плохой погоды на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший во вторник из Москвы в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), приземлился в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за сложных метеоусловий в пункте назначения. Его вылет запланирован на утром среды, сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска.

По данным синоптиков, во вторник в Новом Уренгое температура воздуха составляет минус 13-15 градусов. При этом порывы ветра достигают 18 м/с.

"Рейс SU-1520 в Новый Уренгой авиакомпании "Аэрофлот" задерживается из Нижневартовска до 5 февраля 06:00 (04:00 мск). Основание задержки: метеоусловия", - говорится в сообщении.

По информации на сайте авиакомпании "Аэрофлот", самолет рейсом SU-1520 вылетел из Москвы (Шереметьево) в 10:19 мск. Он должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя в 16:10 (14:10 мск). Однако он сел в Нижневартовске в 17:14 (15:14 мск). В результате пассажиры пробудут в Нижневартовске более 12 часов. Прибытие самолета в аэропорт Нового Уренгоя планируется в среду в 07:14 (05:14 мск).