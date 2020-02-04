На Урале появится арт-цех по переработке мусора в модные молодежные аксессуары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Молодежное экологическое движение "Делай" планирует создать арт-цех по переработке бытовых отходов в модные аксессуары и различные полезные в быту вещи - так, старые баннеры афиш предлагается использовать для пошива молодежных поясных сумок. Об этом заявил во вторник заместитель исполнительного директора Ресурсного центра добровольчества "Сила Урала" Андрей Руднев на встрече победителей всероссийского конкурса "Доброволец России" и заместителя губернатора региона.

"Будем делать один большой арт-цех, где будет представлена вся переработка [отходов], будут проходить мастер-классы, лекции, выставка", - сказал он, уточнив ТАСС, что сейчас ведется работа по поиску помещения для площадки.

Руднев рассказал ТАСС, что волонтеры уже занимаются переработкой пластика. Они дробят и переплавляют в различные формы на специальном аппарате пластмассовые крышки (на его покупку им выделили 100 тыс. рублей), изготавливают молодежные поясные сумки из отслуживших баннеров афиш - их пока дарят волонтерам и почетным гостям. "У молодежи это очень модно, мы идем в тренде. Мы на практике показываем молодежи, что это реально можно сделать", - пояснил он.

Лучшие проекты уральских добровольцев

По данным исполнительного директора Ресурсного центра добровольчества "Сила Урала" Владислава Овчинникова, в 2019 году на всероссийский конкурс "Доброволец России" от Свердловской области заявились почти в 2,5 раза больше проектов добровольцев, чем в 2018 году - 483. В финале конкурса победили четыре из них.

Лучшей в номинации "Творческая работа" признали проект екатеринбурженки Юлии Отрощенко, который посвящен людям с нестандартной внешностью и физическими способностями, выходящими за рамки общепринятых канонов красоты. Она раскрывает в кадре недооцененную красоту, поднимая самооценку своих героев и рассказывая о них общественности.

Также на конкурсе высоко оценили реализацию проекта "Твоя жизнь - твоя ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ" жителя Екатеринбурга Дмитрия Шубина, который вместе со студентами занимается мероприятиями по профилактике вируса иммунодефицита - волонтеры помогают врачам в проведении экспресс-тестирований и консультаций.

Руководитель проектов Ассоциации "зеленых" вузов России Андрей Руднев был отмечен в номинации "Организатор добровольчества" за проект, которым призывает к развитию экологического волонтерства по всей России - в стране уже создано 50 команд при вузах и клубах добровольчества, которые занимаются уборкой территории от мусора, проведением экологических уроков и фестивалей, где учат грамотно обращаться с отходами.

В номинации "Вдохновленные искусством" также лучшим признали проект свердловских волонтеров: Маргарита Кривошеина из Туринска вместе со студентами многопрофильного техникума в течение полутора лет занимается помощью местному дому-музею декабристов, помогая оцифровывать архивные данные, снимая видео и реставрируя фото.

"Те структуры, которые проводят вместе с нами очень крупные мероприятия, очень высоко оценивают развитие волонтерского движения в Свердловской области. Мне по долгу службы приходится бывать на разного рода организационных комитетах, в том числе всероссийских, и каждый раз, когда идет речь о необходимости волонтерского обеспечения тех или иных мероприятий, наша область приводится в пример. Поэтому я благодарен ребятам за то, что они делают. В 2020 году минимум 50 млн рублей мы выделяем на грантовую поддержку в целом по социальной сфере", - отметил Креков.