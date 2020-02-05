В Екатеринбурге появится региональная молодежная лаборатория театра и фольклора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) открывает Региональную молодежную лабораторию театра и фольклора в Екатеринбурге, где планируется привлекать к постановке бесплатных для горожан спектаклей наряду с профессиональными актерами студентов театральных вузов для их самореализации и роста. Официально работа проекта начнется 7 февраля с премьеры спектакля "Русалка" - первой постановки лаборатории, сообщили в среду организаторы проекта.

"Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) открывает в Екатеринбурге Региональную молодежную лабораторию театра и фольклора. В рамках нового проекта на профессиональной сцене будут показаны спектакли, поставленные совместными силами студентов театральных вузов и профессиональных актеров. Первая работа лаборатории - постановка "Русалка" по мотивам неоконченной поэмы Александра Пушкина, премьера состоится 7 февраля 2020 года в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект направлен на выявление и продвижение молодых талантливых актеров, создание площадки для их профессионального и творческого роста, для творческих экспериментов и воплощения новых режиссерских решений, поддержку российского театрального искусства, возрождение на профессиональной сцене национальных фольклорных традиций.

При этом билеты на спектакли лаборатории будут распространяться бесплатно. "Это, безусловно, будет способствовать расширению доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличению зрительской аудитории театра. Спектакли пройдут как в Екатеринбурге, так и в других городах", - добавляют организаторы. Руководитель проекта Максим Линников уточнил ТАСС, что гастроли участников лаборатории уже запланированы, например, в Москву.

О постановке

"Почему мы решили поставить именно "Русалку"? Во-первых, пушкинский слог - сам по себе уже культурное наследие России. Во-вторых, местом действия становится русская деревня, и это дает возможность уделить достаточно внимания фольклорным традициям: это и колядование, и народные песни, в том числе в современной обработке", - пояснил Линников.

В постановке используются элементы музыкального шоу и цирка. "Это история любви, предательства и мести. На драматической сцене этот спектакль обычно не ставят, поскольку "Русалка" - неоконченное произведение. Мы предлагаем свой собственный финал, в этом и заключается главная интрига нашей постановки", - передают организаторы слова режиссера спектакля, доцента кафедры мастерства актера Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) Александра Фукалова.

Наряду с заслуженным артистом России Андреем Кылосовым, заслуженной артисткой России Любовью Тепловой, Дарьей Грешновой, Сергеем Василейко, Полиной Полицеймако на сцене выступят студенты Екатеринбургского государственного театрального института, музыканты фолк-группы "Солнцеворот".