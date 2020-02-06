Частично низкопольный трамвай "Уралтрансмаша" отправлен на испытания в Вологодскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Завод "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавода" (УВЗ), входит в госкорпорацию "Ростех") отправил частично низкопольный трамвай на эксплуатационные испытания с пассажирами в Череповец Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Вагон модели 71-407 производства АО "Уралтрансмаш" отправился на эксплуатационные испытания с пассажирами в Череповец Вологодской области. Он будет тестироваться в течение трех месяцев", - сказали в пресс-службе.

Трамвай 71-407 выпущен в соответствии с программой "Доступная среда". "Низкий пол" находится в средней части вагона практически на уровне тротуара для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Максимальная вместимость трамвая - 190 человек.