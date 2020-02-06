Свидетельства о рождении детей в Свердловской области начнут выдавать в роддомах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Свидетельство о рождении ребенка в Свердловской области можно будет получить сразу при выписке роженицы из роддома, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замначальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

"Свидетельства о рождении родители получат сразу при выписке, им не нужно будет дополнительно приходить в отделение ЗАГС, что существенно сэкономит время и упростит процедуру", - сказала она.

Храмова уточнила, что в первом квартале 2020 года первое рабочее место для сотрудника отдела ЗАГС появится в перинатальном центре Областной детской клинической больницы.

"Когда этот проект у нас получит развитие и наберет обороты, мы планируем открыть такие же удаленные рабочие места во всех перинатальных центрах и роддомах Свердловской области", - добавила Храмова.