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Китайская вирусная пневмония

Свердловские власти определили место для медицинского наблюдения за гражданами Китая

Площадку организуют на базе оздоровительного центра "Бодрость" под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области в рамках мер по недопущению распространения коронавируса организовали на базе оздоровительного центра "Бодрость" под Екатеринбургом площадку для наблюдения в течение 14 дней за гражданами Китая, сообщила в пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

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"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ <…> создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, т. е. наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. В Свердловской области такой площадкой выбран оздоровительный центр "Бодрость" МКУ Управления зданиями администрации Екатеринбурга", - цитирует пресс-служба главного эпидемиолога Свердловской области Галину Борисевич.

В пресс-службе добавили, что для выявления и оказания медпомощи пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, которая вызвана коронавирусом, на врачей медорганизаций региона возложена дополнительная ответственность по тщательному сбору эпидемиологического анамнеза у обратившихся пациентов, в том числе на предмет пребывания в течение последних 14 дней на территории Китая и в странах Юго-Восточной Азии.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Теги
РоссияСвердловская областьКитайская вирусная пневмония
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