Отбор проб на коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень завершат 7 февраля

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Врачи планируют завершить отбор проб на коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень людей в пятницу, сообщила журналистам руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.

"По-прежнему все чувствуют себя хорошо, ведется ежедневное наблюдение, не по одному разу в день измеряют температуру. Сегодня планируем закончить отбор проб на коронавирус у всех наших гостей. По мере возможностей стараемся удовлетворять все бытовые нужды", - сказала она.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо сообщила журналистам, что лаборатории в Тюмени и Новосибирске будут работать с интенсивной нагрузкой. Результат планируется получить в течение нескольких дней.

Состояние переведенных в больницу

Куликова также сообщила, что эвакуированные, которые были переведены в инфекционную больницу, чувствуют себя хорошо.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам в четверг, что три человека были переведены из санатория в инфекционное отделение.

"Что касается пациентов, которые находятся в инфекционной больнице, двое пациентов чувствуют себя прекрасно - температура нормальная и все лабораторные данные нормальные. Что касается пациента с абстинентным синдромом, то на сегодняшнее утро ему стало значительно лучше, улучшились лабораторные данные, чувствует он себя хорошо", - сказала

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.