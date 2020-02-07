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Новые детсады Ямала примут пять тысяч детей в 2020 году

Планируется ввести в эксплуатацию 20 дошкольных учреждений

ТАСС, 7 февраля. Новые детские сады в Ямало-Ненецком автономном округе примут 5 тыс. детей в 2020 году. Всего в течение года в эксплуатацию планируется ввести 20 детских садов, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в пятницу.

"20 детских садов будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Сюда пойдут 5 тыс. маленьких ямальцев, 1 тыс. 500 из них пойдут в ясли", - сказал губернатор в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть его расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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