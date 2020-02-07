Медики не выявили новых случаев повышения температуры у эвакуированных из Китая в Тюмень

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области сообщил, что новых случаев повышения температуры у эвакуированных из КНР в Тюмень не отмечено. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении штаба.

Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. 6 февраля троих госпитализировали в боксированные отделения инфекционной болезни в связи с повышением температур, признаков коронавируса не выявлено, их состояние стабильно.

Куликова добавила, что решение об отправке из Тюмени к месту жительства эвакуированных из Китая граждан РФ и стран СНГ будет принято позже, после завершения организационных моментов. "Когда мы <…> заберем анализы, поймем, что всем создали необходимые бытовые условия, <…> тогда в спокойной обстановке начнем понимать, откуда прибыли граждане, и куда они потом намерены (ехать - прим. ТАСС)", - сказала она.

Тем не менее, некоторые эвакуированные уже строят свои дальнейшие планы. Например, студент из Курска Вадим Понарин, который отучился по программе в Ухане один семестр, поедет обратно в свой город, сессию в китайском вузе ему перенесли. Другая студентка из Уханя, Ольга Бредихина, 2 февраля планировала отправиться в Париж, а затем в Египет, однако тур пришлось прервать из-за карантина. После того, как ее выпустят из лечебно-реабилитационного центра под Тюменью, девушка планирует поехать в Самару, где живут ее родители.

"[В китайском университете] всем сказали, что каникулы [продлены] до марта. Я в магистратуре обучаюсь, и пока неизвестно, как долго ситуация в Ухане продлится, поэтому пока неясно, как мы будем обучаться. Возможно, организуют дистанционное обучение, но пока неизвестно, как университет решит эту проблему", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.