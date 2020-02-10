Курганские исправительные колонии планируют размещать у себя производства местных компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Курганские исправительные колонии планируют использовать свои площади для размещения производств местных компаний. Региональная служба ФСИН и Торгово-промышленная палата Кургана, куда входят более 30 предприятий, заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Взаимодействие направлено на привлечение субъектов предпринимательской деятельности Зауралья к размещению производств на территории учреждений уголовно-исполнительной системы. <…> На производственных зонах учреждений готовы разместить любые виды производства, необходимые специальности осужденные получат в профессиональном училище", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что исправительные учреждения региона имеют большой промышленный потенциал: инженерную инфраструктуру, свободные производственные площади, оборудование и рабочую силу.

"Взаимодействие бизнеса и исправительных учреждений <…> принесет положительный социальный эффект: осужденные будут выплачивать исковые требования по компенсации ущерба, причиненного преступлением, а также алименты на содержание детей. Трудовые навыки, полученные в период отбывания наказания, помогут найти работу после освобождения", - подчеркивают в пресс-службе.

Кроме того, планируется участие исправительных учреждений в выставках-ярмарках, отраслевых и межотраслевых конференциях. Также бизнес окажет колониям экспертную и консультационную помощь.