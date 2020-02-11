Школы Салехарда закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Школы Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Учащиеся переведены на дистанционный режим обучения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

"С учетом роста заболеваемости ОРВИ и гриппом учащиеся школ города Салехард переведены на дистанционный метод обучения с 12 по 18 февраля 2020 года включительно. На этот период отменены все культурно-массовые мероприятия, приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории округа зарегистрировано 202 случая гриппа, из них только 19 человек были привиты.

"Окружной показатель заболеваемости [ОРВИ] выше порогового значения на 21,1%", - сообщили в управлении.