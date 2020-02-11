Чистая прибыль Уральского электрохимического комбината в 2019 г. выросла до 5,8 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) по итогам 2019 года выросла на 0,4 млн руб. и составила 5,8 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании.

В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

"Чистая прибыль АО "УЭХК" в 2019 году составила 5,8 млрд рублей, что выше планового показателя на 2,1 млн рублей и выше значения за аналогичный период 2018 года на 0,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года выручка УЭХК составила более 23,5 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года на 1,2 млрд рублей. При этом 95% выручки приходится на ядерную продукцию, она составила 22,3 млрд рублей, что приблизительно равняется показателю прошлого года, уточнили в пресс-службе компании.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома "ТВЭЛ". "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.