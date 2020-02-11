{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чистая прибыль Уральского электрохимического комбината в 2019 г. выросла до 5,8 млрд руб.

В компании уточнили, что 95% выручки приходится на ядерную продукцию
На территории Уральского электрохимического комбината Донат Сорокин/ТАСС
Описание
На территории Уральского электрохимического комбината
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) по итогам 2019 года выросла на 0,4 млн руб. и составила 5,8 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании.

В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

"Чистая прибыль АО "УЭХК" в 2019 году составила 5,8 млрд рублей, что выше планового показателя на 2,1 млн рублей и выше значения за аналогичный период 2018 года на 0,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года выручка УЭХК составила более 23,5 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года на 1,2 млрд рублей. При этом 95% выручки приходится на ядерную продукцию, она составила 22,3 млрд рублей, что приблизительно равняется показателю прошлого года, уточнили в пресс-службе компании.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома "ТВЭЛ". "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Правоохранительные органы задержали курганца, стрелявшего в патрульный автомобиль ГИБДД
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС