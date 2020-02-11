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Выплаты на детей малоимущим семьям Ямала увеличили в восемь раз

Сумма пособия составит 8350 рублей в месяц

ТАСС, 11 февраля. Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет для семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека, увеличили в восемь раз. Сумма пособия выросла с 1038 до 8350 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО во вторник.

Ранее президент России Владимир Путин установил правительству срок до 1 июля, чтобы кабмин обеспечил выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет. Сами выплаты положены с 1 января нынешнего года, а их размер может быть увеличен.

"11 февраля 2020 года семьям Ямала, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека, впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Его сумма выросла до 8350 рублей в месяц. На сегодняшний день эта мера поддержки касается 7680 ямальских детей.", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе уже действовала мера поддержки для детей в возрасте до 16 лет, поэтому информацию о семьях взяли из существующей базы данных. Выплата перечисляется 1 числа каждого месяца, поэтому всем семьям провели доплату до 8350 рублей сразу за 2 месяца - за январь и за февраль.

"Мы сделали автоматический перерасчет для всех семей, состоящих сейчас на учете в органах социальной защиты. Если же семьи пока не состоят на учете, то они могут обратиться к нам за назначением - в этом случае пособие будет назначено с 1 числа следующего после обращения месяца", - приводит пресс-служба слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.

После того как ребенку исполнится 7 лет, семья также сможет претендовать на выплату, уточнили в пресс-службе регионального правительства. В этом случае пособие будет перечисляться в прежнем размере - 1038 рублей на человека. На Ямале его выплачивают на детей до 16 лет, а если к этому возрасту ребенок все еще обучается в школе, то до 18 лет.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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