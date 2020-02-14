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Экс-главу районного жилищного фонда в Югре подозревают в растрате 13 млн рублей

Возбуждены три уголовных дела

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила три уголовных дела в отношении бывшего руководителя муниципального Фонда развития жилищного строительства "Жилище" в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Он подозревается в растрате более 13 млн рублей организации, говорится в пятницу в сообщении региональной прокуратуры.

Нарушение закона было обнаружено прокуратурой города Белоярский (ХМАО) в ходе проверки законности расходования бюджетных средств на строительство жилья для переселения граждан из аварийных домов.

"Исполнительный директор муниципального Фонда развития жилищного строительства "Жилище" в нарушение условий договоров на строительство трех многоквартирных домов, зная, что они будут расторгнуты без исполнения обязательств, перевел более 13 млн рублей подрядчику", - сказано в сообщении.

По материалам проверки прокуратуры в отношении бывшего руководителя Фонда возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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