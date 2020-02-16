Третья пострадавшая при коротком замыкании на уральском заводе умерла в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Число погибших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) возросло до трех. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Русский хром 1915", которому принадлежит завод.

Ранее в пятницу в больнице Первоуральска ТАСС сообщили о гибели одного из пострадавших при ЧП на заводе. Позднее в пресс-службе СК по региону сообщили о смерти второго из трех пострадавших.

"Третья пострадавшая тоже скончалась", - сказал собеседник агентства, уточнив, что семьям погибших будет оказана поддержка.

По предварительной информации, короткое замыкание электрооборудования произошло 13 февраля около 08:30 (06:30 мск) на территории АО "Русский хром 1915" в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения.