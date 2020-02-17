В Кургане водитель автобуса вышел на работу в состоянии наркотического опьянения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции предотвратили перевозку пассажиров на маршрутном автобусе, водитель которого находился под действием наркотиков, в Кургане. Водителя привлекли к административной ответственности и уволили, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудниками Госавтоинспекции в Кургане был выявлен и отстранен от управления маршрутным автобусом 41-летний житель города. При осуществлении контроля за пассажирскими перевозками полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителя обнаружили 5 февраля. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"). Суд назначил ему штраф.

"В настоящее время мужчина уволен из организации, осуществляющей пассажирские перевозки", - подчеркивают в пресс-службе.