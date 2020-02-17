Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Челябинске оставил под стражей до 10 апреля бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, который обвиняется в получении взятки от представителя коммерческой организации. Меру пресечения, ранее избранную в отношении бывшего чиновника, пытался оспорить его адвокат, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного суда.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тефтелева до 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что адвокат бывшего чиновника просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.