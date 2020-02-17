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Полиция возбудила дело после нападения на станцию скорой помощи в Озерске

Задержаны двое из трех участников происшествия

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция в городе Озерске Челябинской области возбудила уголовное дело после произошедшего в ночь на субботу нападения на станцию скорой помощи. Участники нападения задержаны, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Нападение произошло примерно в два часа ночи в субботу, но известно о нем стало только сейчас. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в медицинское учреждение приехали молодые люди, предположительно, у них был похожий на арбалет предмет. Они стали требовать у сотрудников результаты анализов одного из водителей, которого ранее задержали за рулем в нетрезвом виде и привезли на медицинское освидетельствование, а затем напали на медиков.

"Двое участников инцидента задержаны сотрудниками Росгвардии и уголовного розыска, один из них - 1992 года рождения - водворен в ИВС, а второй привлечен к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Сотрудниками УМВД России по ЗАТО города Озерска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полиции добавили, что третий участник происшествия - 1991 года рождения - находится в розыске.

Теги
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