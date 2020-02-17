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Карантин по ОРВИ в школах Ямала продлили до 22 февраля

В лечебные учреждения округа обратились более 10 тыс. человек с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ в школах Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов, а также городов Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой, Салехард и Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продлен до 22 февраля включительно. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО в понедельник.

Ранее карантин в связи со вспышкой ОРВИ был введен до 18 февраля.

"С учетом превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пуровского района, Тазовского района, Шурышкарского района, г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Новый Уренгой, г. Салехарда, г. Губкинский управлением Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальными отделами изданы постановления "О продлении приостановления учебного процесса" по 22 февраля включительно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этот период отменены все культурно-массовые мероприятия, приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования.

В управлении уточнили, что в лечебные учреждения автономного округа обратились 10498 человек с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция". Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 17,1%.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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