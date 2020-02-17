Синоптики прогнозируют оттепели на Урале в ближайшую неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Оттепели и снег ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю. Об этом в понедельник сообщили специалисты региональных гидрометцентров.

В Свердловской области в ближайшие три дня будут дневные оттепели. "Сегодня температура близкая к нулю, в ближайшие дни - до плюс 3-4 в дневные часы, и ночью близкие к нулю температуры. Завтра ожидается мокрый снег, в следующие дни осадков мало", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, отметив, что в Курганской и Челябинской областях будет похожая погода, но с меньшим количеством осадков.

По данным Курганского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 февраля температура воздуха опустится с минус 2 до минус 5-10 градусов с порывами ветра до 17 метров в секунду, но во вторник потеплеет до минус четырех-плюс одного градуса. В среду и четверг днем температура поднимется до четырех градусов выше нуля, порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

По информации гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 19 февраля в регионе ожидается потепление. В большинстве муниципальных образований прогнозируется снег от небольшого до умеренного, метель. Ветер южных направлений умеренный, порывами сильный. Температура ночью от минус 7 до минус 2 градусов, по восточным районам до минус 10-15 градусов, днем потеплеет до плюс 1-4 градусов.