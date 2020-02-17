Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в школах еще двух муниципалитетов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Карантин введен в школах Пыть-Яха и Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время карантин действует до 21 февраля в школах двух городов ХМАО - Урае и Нефтеюганске. С 4 по 14 февраля были закрыты на карантин школы Сургута.

"Разобщены школьники полностью во всех школах в Нефтеюганске, Советском районе, Пыть-Яхе, Урае. Полностью закрылись 13 школ в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Частично приостанавливалась очная форма обучения в 261 классе 31 школы в Октябрьском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Сургутском районах, в городах Нижневартовск, Мегион, Нягань, Лангепас", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, полностью приостановили работу все детские сады Пыть-Яха, четыре детских сада в Ханты-Мансийском районе и два в Кондинском районе.