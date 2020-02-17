{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Карантин по гриппу и ОРВИ объявили в школах еще двух муниципалитетов Югры

Кроме того, полностью приостановили работу все детские сады Пыть-Яха

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Карантин введен в школах Пыть-Яха и Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящее время карантин действует до 21 февраля в школах двух городов ХМАО - Урае и Нефтеюганске. С 4 по 14 февраля были закрыты на карантин школы Сургута.

"Разобщены школьники полностью во всех школах в Нефтеюганске, Советском районе, Пыть-Яхе, Урае. Полностью закрылись 13 школ в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Частично приостанавливалась очная форма обучения в 261 классе 31 школы в Октябрьском, Ханты-Мансийском, Кондинском, Сургутском районах, в городах Нижневартовск, Мегион, Нягань, Лангепас", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, полностью приостановили работу все детские сады Пыть-Яха, четыре детских сада в Ханты-Мансийском районе и два в Кондинском районе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Трех краснокнижных орланов доставили в Екатеринбург на реабилитацию
Они находятся в истощенном состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС