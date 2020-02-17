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Трех краснокнижных орланов доставили в Екатеринбург на реабилитацию

Они находятся в истощенном состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Центр реабилитации хищных птиц "Холзан" в Екатеринбурге принял трех белоплечих орланов на реабилитацию. Краснокнижные птицы прибыли из Хабаровского края в истощенном состоянии, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

Белоплечий орлан внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, Международную красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. Популяция вида составляет до 7,5 тыс. особей.

"В аэропорт Кольцово прибыл самолет из Хабаровска с тремя белоплечими орланами на борту. Птиц привезли в "Холзан" на реабилитацию. Эти три птицы без травм, но они в ослабленном, истощенном состоянии попали к людям. Пока всех трех новичков поместили в карантинный вольер", - говорится в сообщении.

В 2011 году в центр поступила Королева Марго - самка белоплечего орлана с огнестрельным ранением крыла. Птице провели операцию и установили титановую пластину в предплечье. "Одна из новых птиц является взрослым самцом, а остальные две - молодые самки. Взрослого самца после карантина можно будет посадить в пару к Марго для размножения, тогда этот самец получит кличку "Генрих Наваррский", - говорится в сообщении.

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