В Кургане три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

ТАСС, 17 февраля. Три человека погибли в результате пожара в десятиэтажном жилом доме в Кургане. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Чернореченская, 59 в городе Кургане поступило в 19:10 мск 17 февраля <…> В ходе ликвидации пожара в горящей квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуированы 15 человек, среди которых четверо детей. Еще 11 спасены, среди них три ребенка. "В 19:21 мск пожар на общей площади 12 кв. м был локализован, в 19:47 мск объявлена ликвидация открытого горения, в 20:24 мск - полная ликвидация возгорания", - говорится в сообщении.