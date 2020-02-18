Проработавший менее четырех месяцев челябинский омбудсмен подал в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов подал в законодательное собрание региона заявление о своей отставке. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе заксобрания.

"Заявление от уполномоченного об отставке поступило сегодня. Оно будет рассмотрено после соблюдения всех требований законодательства", - сказали в пресс-службе.

Шарпилов в беседе с ТАСС свою отставку объяснил желанием прекратить волну публикаций о его судебных спорах с бывшей женой, с которой развелся полгода назад.

В пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера ТАСС сообщили, что он считает решение Шарпилова оправданным с учетом сложивших обстоятельств. "Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему ее разрешить", - отметили в пресс-службе.

Шарпилов был утвержден в должности уполномоченного по правам человека в Челябинской области 26 ноября 2019 года. Занимает ряд общественных должностей.