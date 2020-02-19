{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдет днем

Улицы перекроют с 10 до 13 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Участники парада Победы в Екатеринбурге впервые в истории проведут его генеральную репетицию не ночью, а днем. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Генеральная репетиция пройдет в дневное время - с 10 часов (08:00 мск - прим. ТАСС). Это связано с тем, что мы планируем привлечь [к репетиции] авиационную группу, которая проведет полеты 13 самолетов и девяти вертолетов. Мы задались целью, чтобы генеральная репетиция послужила для тех, у кого не получится посетить парад 9 мая, чтобы они смогли посмотреть его 7 мая", - сказал он.

В прошлые годы генеральная репетиция парада проходила в вечернее и ночное время. На время ее проведения для движения автотранспорта закрываются площадь 1905 года и несколько центральных городских улиц. "Перекрытие будет с 10 утра до 13 часов (с 08:00 до 11:00 мск - прим. ТАСС). Все жители будут предупреждены, общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам", - уточнил присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Поплавский добавил, что на репетицию парада 7 мая позовут школьников, студентов, а также воспитанников детских домов и интернатов. "Мы выступаем с инициативой, чтобы отдельным детям дать выполнить их мечту и проехать на боевой технике в ходе репетиции. Для этого мы используем автомобили, ну и боевую технику, все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти", - сказал он.

Перед генеральной репетицией парада состоятся девять тренировок - четыре дневных, которые пройдут на окраине Екатеринбурга, и пять ночных на площади 1905 года. "Конкретные даты утверждены и согласованы: 14, 16, 21 и 23 апреля с 10 часов до 13 и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22 часов до часа ночи (с 20:00 до 23:00 мск - прим. ТАСС)", - уточнил генерал.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Дороги к двум пунктам пропуска на границе с Казахстаном под Челябинском занесло снегом
В отдельных районах региона вечером 18 февраля скорость ветра достигала 25 м/с, наблюдались метели и снегопады
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС