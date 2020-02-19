Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдет днем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Участники парада Победы в Екатеринбурге впервые в истории проведут его генеральную репетицию не ночью, а днем. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Генеральная репетиция пройдет в дневное время - с 10 часов (08:00 мск - прим. ТАСС). Это связано с тем, что мы планируем привлечь [к репетиции] авиационную группу, которая проведет полеты 13 самолетов и девяти вертолетов. Мы задались целью, чтобы генеральная репетиция послужила для тех, у кого не получится посетить парад 9 мая, чтобы они смогли посмотреть его 7 мая", - сказал он.

В прошлые годы генеральная репетиция парада проходила в вечернее и ночное время. На время ее проведения для движения автотранспорта закрываются площадь 1905 года и несколько центральных городских улиц. "Перекрытие будет с 10 утра до 13 часов (с 08:00 до 11:00 мск - прим. ТАСС). Все жители будут предупреждены, общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам", - уточнил присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Поплавский добавил, что на репетицию парада 7 мая позовут школьников, студентов, а также воспитанников детских домов и интернатов. "Мы выступаем с инициативой, чтобы отдельным детям дать выполнить их мечту и проехать на боевой технике в ходе репетиции. Для этого мы используем автомобили, ну и боевую технику, все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти", - сказал он.

Перед генеральной репетицией парада состоятся девять тренировок - четыре дневных, которые пройдут на окраине Екатеринбурга, и пять ночных на площади 1905 года. "Конкретные даты утверждены и согласованы: 14, 16, 21 и 23 апреля с 10 часов до 13 и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22 часов до часа ночи (с 20:00 до 23:00 мск - прим. ТАСС)", - уточнил генерал.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.