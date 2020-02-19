Низкопольный трехсекционный трамвай "Уралвагонзавода" впервые вышел на линии Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Трехсекционный трамвай АО "Уралтрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию" Ростех") модели 71-418, ранее представленный в качестве опытного образца на выставке "Иннопром-2019", впервые вышел на линии Екатеринбурга для технической обкатки. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе концерна.

"Трамвай 71-418 начал техническую обкатку. Для наладки всех систем трамвай прошел 150 км, далее предстоит прохождение 2000 км в условиях максимальной загрузки", - сообщили в пресс-службе.

Трехсекционный трамвай 71-418 полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на "Уралтрансмаше". Его длина - 27,8 м, максимальная вместимость - 320 пассажиров. Для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Новый трамвай обеспечивает возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Также вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации.