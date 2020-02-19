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Суд признал банкротом кооператив, собравший около миллиарда рублей на Урале

Банк России подал иск о банкротстве КПК "Первый Уральский" 6 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области по иску Банка России в среду признал кредитно-потребительский кооператив (КПК) "Первый Уральский" банкротом и ввел в отношении предприятия процедуру конкурсного производства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Банк России подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве КПК "Первый Уральский" 6 августа.

"Процедуру наблюдения в отношении КПК "Первый Уральский" прекратить. Ввести в отношении КПК "Первый Уральский" процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 19 августа 2020 года", - сказала судья.

Также в ходе заседания было вынесено решение о назначении Татьяны Беззубенко временным управляющим КПК.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, кооператив, действуя в связке с КПК "Первый" и "Первый Северный", аккумулировал, по приблизительным оценкам, около одного миллиарда рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
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