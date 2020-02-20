Уральские летчики отработали посадки в сложных метеоусловиях в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Летный состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершил программу целевых полетов в облаках с заходом на посадку с использованием посадочных систем в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Летчики транспортной авиации ЦВО отработали взлет, аэронавигацию и пилотирование в сложных метеоусловиях: сплошная облачность до 9-10 баллов и резкие порывы ветра. Особое внимание было уделено заходу на посадку с применением посадочной системы, которая представляет собой дальний приводной и ближний приводной радиомаяки, расположенные на различном удалении от взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что в полетах принимали участие опытные и молодые пилоты под руководством летчиков-инструкторов на самолетах Л-410, Ан-12 и Ту-134. Всего было задействовано пять единиц авиационной техники и более 50 военнослужащих из числа группы управления полетов, летного и инженерно-технического состава.