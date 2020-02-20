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Авиакомпания "Ямал" начнет летать в Грецию из Екатеринбурга

Рейсы будут выполняться с 27 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" с 27 мая начнет выполнять прямые рейсы в Салоники (Греция) из Екатеринбурга. Полеты будут осуществляться на самолете Airbus A320, сообщили журналистам в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в четверг.

"С 27 мая рейсы из Екатеринбурга в греческие Салоники начнет выполнять авиакомпания "Ямал". Полеты будут выполняться на самолете Airbus A320 с регулярностью два рейса в 10 дней. Вылет из Екатеринбурга - по средам и субботам в 15:50, из Салоников - в 07:30 местного времени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ямальский авиаперевозчик выполняет из Кольцово только внутрироссийские регулярные рейсы в города Ямало-Ненецкого автономного округа Надым, Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Салоники - второй по численности населения город Греции, который расположен в заливе Термаикос Эгейского моря. В окрестностях находится большое количество курортных городков и поселков со всей необходимой инфраструктурой. Помимо теплого моря и песчаных пляжей, город известен своими историческими памятниками и культурными ценностями.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

Теги
ГрецияРоссияСвердловская область
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