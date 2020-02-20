На Урале к 75-летию Победы планируют установить рекорд по исполнению военных песен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Российский рекорд по массовому исполнению военных песен под аккомпанемент гармони, баяна и аккордеона планируют установить в Екатеринбурге к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 5 тыс. музыкантов исполнят на стадионе "Екатеринбург Арена" песни "День победы" и "Свердловский вальс", сказал в четверг в уральском региональном центре ТАСС начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

"Акция станет изюминкой программы праздничных мероприятий 9 мая. <…> Рекорд по одновременному исполнению на фронтовых музыкальных инструментах песен, посвященных Великой Отечественной войне и "Свердловского Вальса" [планируем установить к 75-летию Победы]. <…> Мы ожидаем минимум 5 тысяч участников", - сказал он.

Организаторы мероприятия уточнили, что рекорд планируется установить в четырех категориях: "Самое массовое исполнение музыкального произведения "День Победы" на гармони, баяне и аккордеоне музыкантами Уральского региона и РФ", в аналогичной в отношении "Свердловского вальса" - произведения уральского композитора Евгения Родыгина, которому в Свердловской области посвятили 2020 год, а также в категории "Самое массовое вокальное исполнение" в отношении этих двух песен.

Член Бюро Центрального комитета Российского Союза Молодежи, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Елена Зверева отметила, что в акции примут участие не только уральские музыканты. Уже заявили о желании участвовать музыкальные коллективы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Тюмени. "На сегодняшний день более 40 заявок пришло из разных городов", - добавила она.

Кроме того, по словам председателя городского совета ветеранов Федора Ледерера, уже как минимум 800 человек из более чем 50 ветеранских хоровых коллективов региона точно войдут в число музыкантов, принимающих участие в установлении рекорда. "Такое предложение - новинка, его обязательно нужно поддержать", - отметил Ледерер.