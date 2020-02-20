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Разработанный для ФГК вагон-платформа "Уралвагонзавода" запущен в серийное производство

Вагон-платформа модели 13-5205 может быть использован в том числе для перевозки железнодорожным транспортом колесной техники и тяжеловесной военной техники, крупнотоннажных контейнеров
Описание
© Пресс-служба АО "Концерн "Уралвагонзавод"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Вагон-платформа модели 13-5205, разработанный по заказу Федеральной грузовой компании (ФГК, дочернее общество РЖД) запущена в серийное производство на "Уралвагонзаводе" в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе концерна.

"Новый универсальный вагон-платформа модели 13-5205, разработанный Уральским конструкторским бюро вагоностроения (УКБВ, входит в концерн "Уралвагонзавод") по заказу АО "ФГК", запущен в серийное производство на мощностях Уралвагонзавода", - сообщили в пресс-службе и добавили, что концерн "Уралвагонзавод" уже начал процесс передачи новых вагонов ФГК.

Вагон-платформа успешно прошел приемочные испытания и в августе 2019 года получил сертификат соответствия. "В прошлом году он был представлен на Международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо", где вызвал интерес у потенциальных российских и зарубежных заказчиков", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора концерна "Уралвагонзавод" Кирилла Томащука.

Конструкция платформы дает возможность свободно заезжать автомобилям как с торца платформы, так и фронтально. Вагон-платформа модели 13-5205 может использоваться не только для контрейлерных перевозок грузовых автомобилей и прицепов, но и для транспортировки железнодорожным транспортом колесной техники и тяжеловесной военной техники, крупнотоннажных контейнеров. Грузоподъемность платформы составляет 67,5 тонн. Кроме того, технические возможности нового подвижного состава позволяют при креплении специальных держателей перевозить лесоматериалы.

В октябре 2019 года на контрейлерной платформе состоялись опытные поездки стандартной еврофуры по маршруту Москва - Новосибирск - Москва. По итогам поездки получено распоряжение Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД об утверждении и введении в действие местных технических условий на размещение и крепление автомобилей на вагоне-платформе. Документ позволяет полноценно использовать платформу для организации контрейлерных перевозок грузовых автомобилей и прицепов.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России и лидер в производстве грузового подвижного состава на "пространстве 1520". С вагоносборочного конвейера УВЗ сошло более 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе более 20 тыс. единиц инновационного подвижного состава.

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